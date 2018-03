Kaum hat Ex-GNTM-Kandidatin Hana Nitsche (31) Gefallen an der großen Bühne gefunden, muss sie sie schon wieder verlassen. Das Model schied in der zweiten Ausgabe der Gesangsshow It takes 2 als erste Teilnehmerin aus. Die Musik deshalb an den Nagel zu hängen, kommt für Hana aber keineswegs infrage, sie liebt es beim Singen – ganz anders als beim Modeln – ihr wahres Ich zu zeigen!

Model-Mama Heidi Klum (43) predigt es ihren Schützlingen bei "Germany's next Topmodel" immer wieder: Wandelbarkeit und Schauspielkunst gehören genauso zum Job wie perfektes Aussehen. Ein gutes Model verschwindet immer hinter der Mode oder dem Produkt, das es verkauft – das eigene Gefühlsleben bleibt unter Verschluss. Beim Singen hingegen kann Hana Nitsche endlich mal alles rauslassen und das genießt die 31-Jährige, wie sie im Interview mit Promiflash verrät: "Als Model hat man ja nicht so die Gelegenheit sich oft auszusprechen oder das zu sagen, was man möchte und man versteckt sich ja auch gerne hinter einer Maske, die einem andere Leute vielleicht aufsetzen und bei der Musik ist es halt so, es ist etwas ganz Intimes und Persönliches."

Obwohl man sich dabei "angreifbar und verletzlich" mache, überkomme sie beim Singen ein großes Glücksgefühl, schwärmt Hana weiter. Und gerade deshalb wird es von der Nachwuchssängerin in Zukunft auch einiges auf die Ohren geben. Auf Facebook hat Hana ein musikalisches Projekt angekündigt – ihre Erfahrungen bei "It takes 2" und der Fakt, dass sie seit vier Jahren Gesangsunterricht nimmt, werden ihr dabei sicher eine große Unterstützung sein.

Sascha Steinbach/Getty Images Hana Nitsche, Model

RTL / Frank W. Hempel Hana Nitsche und Tom Gaebel in der TV-Show "It takes 2"

RTL / Frank W. Hempel Hana Nitsche, Tom Gaebel, Annett Möller, Kolja Kleeberg bei "It takes 2"



