Gibt es endlich ein Liebes-Happy-End für Selena Gomez (24)? Das Liebes-Aus mit Justin Bieber (22) im Jahr 2013 scheint sie lange Zeit ziemlich fertig gemacht zu haben. Im Sommer 2016 folgte auch noch ein heftiger Instagram-Beef mit ihrem Ex vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Doch jemand ganz Bestimmtes scheint sie jetzt wieder glücklich zu machen: The Weeknd (26)! Mit ihrem Sängerkollegen ist Selena gerade im Schmuseurlaub in Italien.

Wer schlendert denn da Arm in Arm durch die Galleria degli Uffizi und die Accademia delle belle Arti in Florenz und bestaunt die Kunst? Selena und Abel, wie The Weeknd bürgerlich heißt, scheinen tatsächlich ein Paar zu sein. Einen schöneren Beweis als die neuesten Kuschelschnappschüsse könnte es nicht geben. Und die hübsche Sängerin sieht auf den Fotos so glücklich aus, dass man sich kaum vorstellen kann, dass an den Gerüchten um eine angebliche Drogensucht und einen Zusammenbruch tatsächlich etwas dran sein soll.

Nur einer dürften die Bilder überhaupt nicht gefallen: The Weeknds Ex Bella Hadid (20) hat bereits mehr als eindeutig gezeigt, was sie von der Liaison zwischen dem "Starboy"-Interpreten und Selena hält – nämlich rein gar nichts. Für sie dürften die Turtelbilder also ein Stich ins Herz sein. Des einen Freud, des anderen...

UG Pix / Ulrike Gauss The Weeknd und Selena Gomez in Florenz

Perez/X17 / ActionPress Selena Gomez, West Hollywood

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret The Weeknd bei der Victoria's Secret Fashion Show in Paris 2016



