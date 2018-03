Da dürfte die Riege der deutschen YouTube-Stars aber nicht schlecht gestaunt haben, als Kollegin Lamiya Slimani vergangene Woche im Rahmen der Berlin Fashion Week plötzlich als Curvy-Model über den Catwalk schritt. Nur in knappem Body war sie für das Beauty-Label "Maybelline" gebucht, lief den Profis ordentlich den Rang ab. Doch warum feierte die schöne Brünette gerade jetzt ihr Debüt?

Kurvige Models wie Ashley Graham (29) haben in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt, dass ein Fokus auf Size Zero und falsche Figurversprechen langsam der Vergangenheit angehören. Von Bodyshaming hat auch Lamiya genug, sie zeigt lieber stolz, was sie zu bieten hat. In ihrem neuesten YouTube-Clip erklärte sie dazu jetzt: "Dieses zu sich selber stehen und auch einfach mal etwas zeigen, was man von dir nicht erwartet, ist okay! Es ist nicht schlimm." Doch damit nicht genug, denn die Schwester von Sami Slimani (26) scheint ein völlig neues Selbstbewusstsein entwickelt zu haben. So habe sie für sich gemerkt, dass sie kein Problem damit habe, sich freizügig und in Dessous zu präsentieren, das gehöre für sie mittlerweile einfach dazu.

Dabei spiele übrigens auch ihr Alter eine große Rolle. Im Sommer feiert Lamiya ihren 30. Geburtstag. "Ich habe mich entwickelt, ich weiß, was ich zeigen möchte und was nicht. In den Jahren lernt man das einfach", so die YouTuberin. Modeln sei für sie übrigens mittlerweile ein fester Bestandteil ihres Lebens, den sie auch in den nächsten Jahren fleißig weiterverfolgen möchte. Na und mit dieser Einstellung dürfte einer erfolgreichen Karriere nichts mehr im Wege stehen...

Nancy Rivera / Splash News Ashley Graham bei der Premiere-Party von "America's next Top Model"

Klaus Werner / Future Image / ActionPress Lamiya und Sami Slimani bei den Stylight Awards 2016

Patrick Hoffmann / WENN.com Lamiya Slimani beim "Place 2 B Incluencer Award"



