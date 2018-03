Die Vorfreude steigt! Ab dem 9. Februar sucht die Castingshow Germany's next Topmodel zum zwölften Mal das schönste Mädchen Deutschlands. Im vergangenen Jahr mit von der Partie: Model Fata Hasanović (21). Anschauen wird die Beauty das Format auch in diesem Jahr, denn zwei ihrer Freundinnen sind als Kandidatinnen dabei. Bei der Premiere von "Santa Clarita Diet" verriet Fata Promiflash jetzt ihre Tipps für die kommende GNTM-Staffel!

Seit ihrer Teilnahme an der berühmten Show ist die gebürtige Bosnierin im Modebusiness erfolgreich. Für die diesjährigen Kandidatinnen hatte Fata nun ein paar wichtige Ratschläge: "Einfach so normal bleiben, wie es geht, sich nicht von dem Druck runterziehen lassen. Man muss einfach Gas geben. Man hat nur diese eine Chance." Authentisch bleiben und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen – das ist also die Devise. Doch die kürzlich erblondete Schönheit hat noch einen weiteren Tipp: "Nicht in Streit verwickeln – das geht immer böse aus!"

Da scheint Fata wohl aus Erfahrung zu sprechen. Sie selbst hielt sich während der elften Staffel weniger an ihre letzte Empfehlung! Bei der Entscheidung, welche der GNTM-Kandidatinnen einen beliebten Challenge-Wallk anführen sollte, kriegte sich die 21-Jährige mit Kontrahentin Elena Carrière (21) in die Haare. Es folgte ein Zickenkrieg über mehrere Episoden. Inzwischen haben sich die zwei allerdings wieder vertragen und verstehen sich bestens.

Auch die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin Julia Wulf (21) zählt Fata zu ihren Freundinnen. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Clip.

Coldrey, James / Action Press Fata Hasanović bei der Premiere von "Santa Clarita Diet" in Berlin

Andreas Rentz / Getty Images Elena Carrière und Fata Hasanović bei der Thomas-Rath-Show 2016 in Düsseldorf

Matthias Nareyek / Getty Images Heidi Klum mit Jury und Finalisten von GNTM-2016 auf Mallorca



