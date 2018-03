2015 sorgte das Dschungelcamp dafür, dass Angelina Heger (24) und Syra Feiser (33) zu Freundinnen wurden. Angelina teilte sich damals mit Syras Ex-Freund Jörn Schlönvoigt (30) die australische Buschluft und er machte die zwei Ladys miteinander bekannt. Auch wenn Jörn mittlerweile Geschichte ist, die Freundschaft der TV-Sternchen besteht nach wie vor. Und als Gefährtinnen wissen sie natürlich, wie man sich einen netten Abend macht.

Auf der Premiere von "Santa Clarita Diet" mit Drew Barrymore (41) verraten die Ex-GZSZ-Schauspielerin und Disney-Fan Angelina Promiflash, wie ein perfekter Mädelsabend für sie aussieht. "Oh, wir hatten so viele Gute. Wo fangen wir an?" startet die ehemalige Bachelor-Kandidatin den Versuch einer Erklärung. Wie gut, dass Syra konkreter wird und ihre Freundin hervorragend ergänzt: "Also gutes Essen, manchmal ein guter Film, gute Quatsch-Themen." Allerdings wünschen sich die blonden Beauties mehr Zeit für gemeinsame Spaß-Abende.

"Wir haben uns jetzt schon ein bisschen länger nicht gesehen, weil beide viel am arbeiten sind. Aber heute haben wir so viel zu quatschen, dass wir – glaub ich – vielleicht gar nicht ins Bett kommen?" erklärt Angelina, die sich für das laufende Jahr vorgenommen hat, zu essen was sie will. Ein Vorsatz, der sich an einem Mädelsabend doch ganz hervorragend umsetzen lässt.

In unserem Video erfahrt ihr, was Angelina zu ihrem Anti-Diät-Vorsatz zu sagen hat.

James Coldrey/ActionPress Angelina Heger bei einer Filmpremiere in Berlin

AEDT/WENN.com Syra Feiser bei einer Filmpremiere in Berlin

Instagram/ Angelina Heger Schauspielerin Syra Feiser (l.) und Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger (r.)



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de