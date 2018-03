Ziehen da etwa Regenwolken über dem sonst so blauen Liebeshimmel auf? Erst kürzlich zog Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah Nowak (25) mit ihrem Freund Dominic Harrison in eine gemeinsame Wohnung. Seit dem Frühjahr 2016 sind die zwei ein Paar. Doch die neue Wohnungssituation bietet wohl beiden Partnern eine Menge Stress-Potential. Gegenüber Promiflash verriet das Model jetzt, welche Macken ihres Liebsten sie am meisten auf die Palme bringen!

Auf der Berlin Fashion Week plauderte Sarah ganz offen über die Kabbeleien zwischen ihr und Dominic: "Wir wohnen ja noch gar nicht lange zusammen und wir sind schon hin und wieder mal zusammengerasselt" Man zicke sich über Dinge an, die man vorher gar nicht bedacht hatte. Gerade die Einrichtung – speziell den Kleiderschrank – betreffend, bekam sich das Power-Paar des Öfteren in die Haare.

Auch in Zukunft macht sich Sarah auf Einiges gefasst: "Ich bin mal gespannt, wie das jetzt immer so weiterläuft [...], wenn da mal Socken herumliegen, oder da der Abwasch nicht gemacht wird, oder da der Klodeckel nach oben geklappt ist." Da ließe sich die Blondine allerdings überraschen. Bisher hält sich das Wohnungs-Gezanke der temperamentvollen Turteltauben wohl noch in einem vertretbaren Rahmen. Außerdem gehöre ein bisschen Zicken-Zoff ja auch zu einer Beziehung dazu, wie das Playmate in einem früheren Promiflash-Interview erklärte.

