Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, jetzt machen sie ihre Liebe endlich öffentlich: Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) sind ein Paar! Ob bei Restaurant-Besuchen oder Spaziergängen – immer wieder wurden die beiden Musiker zusammen gesichtet. Nun erwischten Fotografen Selena und The Weeknd bei einem Turteltrip in Italien – und die Schmuse-Bilder sprechen eindeutig für sich.

Ja, seht her, wir sind ein Paar! Fast scheint es so, als würden Selena und The Weeknd mit den Schnappschüssen, die jetzt in Florenz entstanden sind, die Liebesgerüchten ganz bewusst bestätigen. In der Hauptstadt der Toskana genossen die Sänger ihre Zweisamkeit bei einem romantischen Dinner auf der Piazzale Michelangelo, einem Platz mit einem atemberaubenden Panoramablick über die Stadt. Doch Selena und The Weeknd, der bürgerlich Abel Makkonen Tesfaye heißt, hatten nur Augen füreinander – und tauschten schwer verliebt heiße Küsse aus.

Nach einem schwierigen Jahr mit Depressionen und Angstzuständen wirkt Selena in den Armen von The Weeknd glücklich und gelöst wie lange nicht mehr. Kennengelernt haben soll sie den "Starboy"-Interpreten nach den American Music Awards Ende vergangenen Jahres. Mit ihrer emotionalen Rede bei der Preisverleihung soll die 24-Jährige ihren Kollegen so nachhaltig beeindruckt haben, dass dieser sich sofort ihre Telefonnummer besorgte – mit Erfolg, wie es scheint!

Promiflash Selena Gomez und The Weeknd in Florenz

Sonstige The Weeknd und Selena Gomez in Florenz

Grant Lamos IV / Getty Images; Pascal Le Segretain / Getty Images Selena Gomez und The Weeknd



