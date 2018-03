The Weeknd (26) hat es offenbar so richtig erwischt! Seit einigen Tagen kochen die Spekulationen über das Liebesleben des Sängers in Hollywood über: Angeblich wurde er knutschend mit seiner Musiker-Kollegin Selena Gomez (24) gesichtet. Und tatsächlich scheint der "Starboy"-Interpret schon seit ein paar Monaten ein Auge auf die Pop-Beauty geworfen zu haben. Mit einem sehr emotionalen Auftritt weckte die Bieber-Ex das Interesse des Musikers.

Bei den American Music Awards begeisterte Selena Gomez alle Anwesenden nicht nur mit ihrem knallroten Abendkleid, sondern berührte vor allem mit ihrer emotionalen Rede. Mit tränenerstickter Stimme ließ sie die vergangenen Monate samt Depressionen und Klinik-Aufenthalt aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung Revue passieren. Dieses Geständnis ging nicht nur ihren Fans ans Herz, sondern auch ihrem Kollegen The Weeknd: "Ihre Rede hat ihn umgehauen. In diesem Moment ist er ihr verfallen. Später an dem Abend haben die beiden auch noch ihre Telefonnummern ausgetauscht", verrät ein Bekannter der beiden.

Die frisch aufkeimende Romanze der beiden sorgt in den USA gerade für ordentlich Furore. Denn mit dem 26-Jährigen hat sich Selena den Ex-Freund einer ihrer besten Freundinnen geschnappt. The Weeknd war bis November nämlich noch mit Bella Hadid (20) zusammen. Berichten zufolge tobt das Model angesichts der neuen Gerüchte vor Wut. Doch wer passt eurer Meinung nach besser zu dem Popstar? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Kevin Winter / Getty Images Selena Gomez bei den American Music Awards 2016

ActionPress / Matthew Baron/BEImages The Weeknd und Bella Hadid

Twitter / ImmyWaterhouse Bella Hadid, Selena Gomez (Mitte v. l.) mit Suki Waterhouse (o. r.) und Freunden

Selena Gomez oder Bella Hadid: Wer passt besser zu The Weeknd? 620 Stimmen 403 Selena Gomez 217 Bella Hadid



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de