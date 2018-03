Alles aus bei Bachelorette Anna Hofbauer (28) und ihrem Marvin (28)! Nach drei Jahren Beziehung trennt sich das Vorzeigepaar der RTL-Datingshow megaüberraschend Anfang Februar. Ex-Bachelor-Kandidatin Liz Kaeber (24) ist zwar traurig über das plötzliche Liebes-Aus der beiden, zweifelt allerdings an dem angeblichen Trennungsgrund.

"Es ist schade, weil das einzige Vorzeigepaar jetzt auch weg ist", sagt Liz im Interview mit Promiflash. Anna Hofbauers Statement, in dem sie betont, dass "öffentlicher Druck" auf die Beziehung zur Trennung führte, kann die 24-Jährige allerdings nicht ganz glauben. "Man kann es jetzt nicht so auf die Öffentlichkeit schieben. Man kann sich wirklich aus den Medien zurückziehen, wenn man es möchte. Daran kann’s nicht gescheitert sein", so die Blondine, die 2015 die letzte Rose von Oliver Sanne (30) erhielt.

Zumindest eins ist sicher: RTL braucht ein neues Datingshow-Traumpaar! Glücklicherweise hat die neue Staffel Der Bachelor gerade erst begonnen. Ob Sebastian Pannek (30), der neue Rosenkavalier 2017, unter den verbleibenden 18 Kandidatinnen seine Auserwählte findet? Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Marvin Albrecht und Anna Hofbauer

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber

RTL / Stefan Gregorowius Sebastian Pannek, "Der Bachelor"



