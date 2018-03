Fieser Frauen-Klau bei Der Bachelor? Eigentlich sieht man die attraktive Münchnerin Viola Kraus (26) momentan im TV in der beliebten Dating-Show um die Gunst von Sebastian Pannek (30) kämpfen. Doch da das Format schon lange abgedreht ist, befindet sich Viola aktuell auch im Rennen um den Titel Miss Germany und übt fleißig mit den anderen Missen auf Fuerteventura. Dort ist sie nun mit einem hübschen Mann am Strand erwischt worden. Hat sich Viola etwa für einen anderen Traummann entschieden?

Nein, bei diesen lasziven Wasserspielchen handelt es sich in Wahrheit um ein Strandshooting von Viola mit dem amtierenden Mister Germany Dominik Bruntner (23). Der befindet sich nämlich ebenfalls im Bootcamp der Missen, um die Mädels mit seinen Erfahrungen zu unterstützen. Trotzdem harmonieren die Bachelor-Kandidatin und das Männermodel ausgesprochen gut, wie Dominik in einem kurzen Clip verrät: "Viola sieht super aus, cooler Charakter und ja, wir verstehen uns gut." Das klingt ja fast so, als könnte sich der Junggeselle aus Baden-Würtemberg mehr mit der 26-Jährigen vorstellen.

Mehr zu Violas Doppel-Belastung als Bachelor-Kandidatin und Miss-Germany-Anwärterin erfahrt ihr im Video am Ende des Artikels.

RTL Sebastian Pannek und Viola Kraus

Facebook/Dominik Bruntner Dominik Bruntner, Männermodel

mohammadgharavi.com Viola Kraus, Bachelor-Kandidatin 2017



