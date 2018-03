Nina Dobrevs (28) Prank-Krieg geht in eine neue Runde! Dass es die Vampire Diaries-Beauty faustig hinter den Ohren hat, ist ein offenes Geheimnis. Immer wieder spielt sie ihren Kollegen irre Streiche. Kurz vor Schluss schlägt die gebürtige Bulgarin nochmal zu: In ihrer letzten Woche am "VS"-Set bekommt es Co-Star Matt Davis (38) mit dem Spaßvogel Nina zu tun.

Gerade erst wurde bekannt, dass die 28-Jährige in der finalen Staffel von der Mystery-Fernsehserie wieder als Elena Gilbert vor der Kamera steht, schon treibt sie hinter den Kulissen ihr Unwesen. Via Instagram lässt die Ex-Freundin von Ian Somerhalder (38) ihre Fans an der lustigen Aktion teilhaben. Die Garderobe von Alaric-Saltzman-Mime Matt Davis wurde knallpink gestrichen und es wurde zusätzlich von Nina noch ein Einhorn-Plüschtier hinterlassen.

Der 38-Jährige reagiert mit Humor und scheint der Übeltäterin den Schabernack nicht böse zu nehmen: "Mein neuer Freund, mein pinkes Einhorn! Oh, ich liebe diese Farbe wirklich. Sehr toll", resümiert der Serien-Star ironisch seine neue Raumgestaltung. Lange muss Matt allerdings nicht auf die pinken Wände starren, schließlich fällt in den nächsten Tagen die letzte Klappe für "Vampire Diaries".

ActionPress/ Everett Collection, INC. Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Matt Davis (v.l.)

Instagram/ ninadobrev "Vampire Diaries"-Star Matthew Davis

Ethan Miller/Getty Images Matt Davis und Nina Dobrev bei der Comic Con in San Diego

