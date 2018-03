Dass jede Mutter ihr eigenes Kind am allerschönsten findet, ist klar. Aber man muss zugeben: Blac Chyna (28) hat zusammen mit Robert Kardashian (29) ein wirklich besonders süßes Exemplar in die Welt gesetzt! So süß, dass die stolze Mama ihren kleinen Engel Dream Renee offenbar am liebsten auffressen würde!

Im neuesten Snapchat-Verlauf des Models kann sie die Lippen gar nicht von ihrer Tochter lassen. Total verständlich, denn die süße Maus grinst so derart niedlich mit ihren Pausbäckchen in die Kamera, als Blac Chyna sie mit dem Fläschchen füttern will, dass wohl jeder sie einfach nur knutschen will.

Dream Renee ist wirklich ein Sonnenschein – und den kann die 28-Jährige derzeit ganz gut gebrauchen. Nachdem der Haussegen mit Partner Rob wohl wieder hergestellt ist, droht jetzt der nächste Ärger: nämlich in Form einer 3-Millionen-Klage ihrer Ex-Manager. Dann doch lieber Kuscheln mit dem Nachwuchs. Die süßen Szenen gibt's oben im Video.

Instagram / blacchyna Blac Chyna kuschelt mit ihren Kindern King Cairo und Dream Renee

Instagram / robkardashian Robert und Dream Renee Kardashian

Snapchat / Blac Chyna Dream Renée Kardashian im Alter von zwei Monaten



