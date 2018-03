Man stelle sich vor: Man sitzt gemütlich abends auf der Couch und guckt die Lieblingsserie. Zum Beispiel "This is Us" mit Gilmore Girls-Hottie Milo Ventimiglia (39). So weit, so normal. Nur, was ist, wenn es plötzlich an der Balkontür klopft? Und der Star der Show steht plötzlich vor dir?

Für die US-amerikanische Familien-Drama-Serie "This Is Us" wurde abends noch gedreht, als Milo plötzlich bemerkte, was in der Nachbarschaft im Fernsehen lief. Anlass für den Serien-Star einem Zuschauer einen spontanen Besuch abzustatten. Und so klopfte der ehemalige Heroes-Darsteller einfach mal an dessen Tür und hielt dies auf einem Twitter-Video fest.

Doch nicht nur der Fan konnte es überhaupt nicht fassen, als Milo auf einmal leibhaftig vor ihm stand. Der 39-Jährige auf der Mattscheibe und vor der Haustüre – ein ziemlich irres Szenario, dass der Schauspieler gleich kommentierte: "Du schaust unsere Serie? Wir drehen direkt nebenan. Er schaut gerade die Show. Wir hatten keine Ahnung", stellte der verblüffte Milo amüsiert fest. Zum Schluss gab es noch ein Selfie mit dem Hollywood-Beau. Eine wirklich ziemlich coole Aktion.

Instagram/ mandymooremm "This Is Us"-Stars Milo Ventimiglia und Mandy Moore

Jason Kempin/Getty Images Milo Ventimiglia bei der "Disney & ABC Television Group's TCA Winter Press Tour" in Pasadena

Facebook/ Milo Ventimiglia Milo Ventimiglia, US-amerikanischer Schauspieler



