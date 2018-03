Da sind Hitzewallungen schon vorprogrammiert! Am 9. Februar startet "Fifty Shades Of Grey 2" in den deutschen Kinos. Dann erliegt Dakota Johnson (27) alias Anastasia Steele erneut dem unwiderstehlichen Charme von Jamie Dornan (34) alias Christian Grey. Wie Buchautorin E. L. James (53) gegenüber Promiflash verriet, stimme zwischen den beiden auch privat die Chemie!

Das plauderte die Schöpferin der Buchvorlage während der Europa-Premiere in Hamburg aus. “Ihre Chemie am Set war toll! Sie sind sehr, sehr gute Freunde. Sie haben eine tolle Kameradschaft und einfach diese exzellente Chemie. Es war verdammt heiß”, schwärmte die Schriftstellerin im Promiflash-Interview. Na, das dürfte sich doch vor allem in den etwas pikanteren Filmszenen zeigen!

Wie Jamie kürzlich gegenüber Promiflash offenbarte, seien die erotischen Szenen beim Dreh des zweiten Teils auch ratzfatz im Kasten gewesen: "Nach dem ersten Film weiß man jetzt, wie man die Sex-Szenen so drehen kann, dass man sich vertraut und wohlfühlt." Wow, klingt ja ganz schön innig. Geht da bei dieser tollen Chemie nicht vielleicht doch ein bisschen mehr als nur Freundschaft? Dakota ist immerhin schon seit längerem Single. Auch über eine Trennung von Jamie und seiner Ehefrau Amelia kursierten immer wieder Gerüchte...

Was meint ihr – läuft bei Dakota und Jamie auch privat was? Stimmt in der Umfrage darüber ab!

Christian Augustin / ActionPress E. L. James bei der Europapremiere von "Fifty Shades Of Grey 2" in Hamburg

Fifty Shades Darker - (TV Spot 2) Dakota Johnson und Jamie Dornan in "Fifty Shades Darker – Gefährliche Liebe"

SIPA PRESS / ActionPress Jamie Dornan mit Ehefrau Amelia in London

