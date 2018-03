Gute Aussichten für Sing meinen Song-Fans! Auch wenn die vierte Staffel der beliebten Musikshow ohne Xavier Naidoo (45) auskommen muss, sorgen die neuen Stars jetzt schon für gute Laune. The Bosshoss sind ab sofort die Gastgeber für Lena Meyer-Landrut (25), Mark Forster (33) und vier weitere Top-Künstler. Eine Kombi, die einfach passt: Die Musiker pflegen jetzt schon ganz intensiven Kontakt – per Whatsapp!

Auch wenn sich die Stars der neuen Staffel schon ab und an begegnet sind, lernen sie sich dank der Show ganz neu kennen. Grund genug, vor Drehstart schon einmal erste Treffen zu organisieren, verriet Bosshoss-Sänger Sascha Vollmer (45) im Promiflash-Interview: "Wir haben uns schon zweimal privat getroffen. Wir waren mit der ganzen Runde schön zusammen essen. Wir haben auch eine Whatsapp-Gruppe und schreiben da auch schon hin und her." Gedreht wird dann ab Februar, genau wie im Vorjahr finden die Stars wieder in Südafrika zusammen.

Ob im Whatsapp-Chat schon über den Dreh im Süden geschwärmt wird? Neben Lena, Mark und den Bosshoss-Jungs fiebern außerdem Stefanie Kloß (32), Reggae-Star Gentleman (42), Rapper Moses Pelham (45) und Paddy Kelly (39) auf die Show hin. Da sich die Musiker offenbar prächtig verstehen, verspricht die neue Staffel "Sing meinen Song" wieder große Emotionen. Noch steht kein genauer Starttermin fest, im Frühjahr soll es soweit sein. Dann können sich die Fans selbst überzeugen, wie das neue Tauschkonzert-Ensemble gemeinsam rockt.

Saschas Bosshoss-Kollege Alec Völkel (44) hat auch privat alle Hände voll zu tun – mehr über seinen Cowboy-Nachwuchs erfahrt ihr im Videoclip. Stimmt außerdem in unserer Umfrage ab, ob ihr euch auf die neue Staffel freut!

VOX / Markus Hertrich The BossHoss

Clemens Bilan / Getty Images Stefanie Kloß während "The Voice Kids" in Berlin im März 2016

AEDT/WENN.com Mark Forster und Lena Meyer-Landrut in Berlin

