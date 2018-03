Es ist mal wieder so weit: Heute steht alles im Zeichen der Liebe. Von den einen geliebt, von den anderen gehasst – der Valentinstag. Gegenüber Promiflash offenbaren einige deutsche Promis jetzt, wie sie den 14. Februar verbringen!

Bei Julian F.M. Stoeckel (29) scheint es ein wenig anstrengend zuzugehen. Er rechnet gleich mit einer Vielzahl von Verehrern: "Ich hoffe ja, dass ich von mindestens 20 Männern Geschenke, Präsente, Flaschen, Champagner und Blumensträuße kriege. Und einen Heiratsantrag – auf den warte ich nämlich noch." Eine erste Aufmerksamkeit habe die Promi-Tratschtante schon Tage vor dem romantischen Ereignis erhalten. Cathy Hummels (29) hält es wiederum ganz einfach: "Ich finde ja immer, jeder Tag sollte ein Tag der Liebe sein."

Schauspielerin Palina Rojinski (31) möchte nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. "Ja, ist ein schöner Tag. Weiß ich noch nicht. In der Natur oder so", witzelt die Moderatorin auf die Frage nach ihrem Vorhaben. Konkrete Pläne behält sie wohl lieber für sich – ganz im Gegensatz zu Harald Glööckler (51). Er erklärt genau, was er am Tag der Liebe vorhat, nämlich nichts Besonderes. "Wir feiern jeden Tag. Wir brauchen keinen Valentinstag, um zu feiern. Man muss jeden Tag feiern, an dem man aufwacht und noch lebt", kann sich der Modedesigner einen Hang zur Dramatik nicht verkneifen. Er ist seit über 30 Jahren mit seinem Lebenspartner Dieter Schroth (68) happy.

Was Model Barbara Meier (30) am Valentinstag unternimmt, erfahrt ihr im folgenden Clip.

Sport Moments / Schneider / ActionPress Julian F.M. Stoeckel beim Superfit – VIP Opening in Berlin

Andreas Rentz / GettyImages Palina Rojinski beim Bambi 2016 in Berlin

Promediafoto / ActionPress Dieter Schroth und Harald Glööckler bei den Nibelungen-Festspielen 2015



