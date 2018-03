Diese Nachricht überraschte alle Fans: Das einstige DSDS-Sternchen Lisa Wohlgemuth (24) ist zum zweiten Mal schwanger. Die Sängerin zeigte jetzt auf einem Foto ihre schon beachtliche Baby-Kugel und verriet auch gleich, dass der Nachwuchs bereits in zehn Wochen das Licht der Welt erblickt. Doch warum behielt die hübsche Musikerin dieses süße Geheimnis so lange für sich?

Zu den schönen Neuigkeiten verriet Lisa jetzt gegenüber Promiflash: "Verheimlicht habe ich es an sich ja nicht, es war ja auch auf den Bildern zu sehen. Aber es war auch schön, es einfach in der Familie zu genießen." Bereits ein Foto vom Weihnachtsfest machte einige Fans stutzig, schon hier konnte man die Wölbung gut erkennen. Nun macht es Lisa auch endlich offiziell. Erst im Oktober 2015 brachte die 24-Jährige die kleine Majlena auf die Welt – nun folgt also schon das nächste Kind. "Geplant war es an sich schon. Ich wollte immer zeitnah und Tim wollte etwas warten. Aber es ging schneller als gedacht." Nun ist die Familie total happy über den baldigen Zuwachs.

Welches Geschlecht das Baby hat, wissen Lisa und Tim natürlich auch schon – nur verraten wollen sie es nicht. "Die Familie weiß es und das ist erst mal okay so." Da die Geburt ja schon in wenigen Wochen ansteht, müssen die Anhänger auf diese Info ja aber zum Glück nicht mehr allzu lange warten.

Facebook / Lisa Wohlgemuth Lisa Wohlgemuth mit Tochter Majlena

Facebook/Wohlgemuth.Lisa Lisa Wohlgemuth, DSDS-Kandidatin

Facebook / Lisa Wohlgemuth Lisa Wohlhgemuth mit Töchterchen Majlena



