Bei Evelyn Burdecki konnte der ehemalige Bachelor Oliver Sanne (30) nicht landen. Das behauptet zumindest die kesse Blondine, die aus der diesjährigen Bachelor-Staffel bereits ausschied. Besonders prekär: Zum Zeitpunkt des Flirts war der Personaltrainer schon längst mit seiner Freundin Vivien Konca glücklich. Die ehemalige Miss Germany zeigte sich gegenüber Promiflash jetzt sichtlich genervt von der Situation: "Ich muss an dieser Stelle leider sagen: Ich weiß nicht, für was für eine Granate sie sich hält. Ich finde sie jetzt nicht so toll." Was die Moderatorin außerdem über ihre angebliche Kontrahentin zu sagen hat, erfahrt ihr im Clip.



