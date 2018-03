So eine tolle Liebeserklärung von Hugh Jackman (48) bekommt nicht jeder Nachwuchsstar! Der Hollywood-Schauspieler machte seiner Kollegin Dafne Keen auf der Berlinale ein ganz besonderes Kompliment. Bei der Pressekonferenz zu ihrem gemeinsamen Wolverine-Film "Logan" betonte Hugh, welchen gewaltigen Eindruck sein elfjähriger Co-Star auf ihn gemacht hat: "Sie ist ein außergewöhnliches junges Mädchen. Ich bin so stolz auf dich, Dafne, und auf deine Leistung, und ich werde dich immer als kleinen springenden Vogel in Erinnerung behalten." Wie gut sich die beiden verstehen, war auch auf dem Roten Teppich zu sehen, wo der Australier und die britisch-spanische Kinderdarstellerin strahlend für die Fotografen posierten.



