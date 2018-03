Oliver Sanne (30) ist ziemlich genervt von Ex-Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdeckis! Anlass zum Hate liefert dem Ex-Rosenverteiler ihre Berufsbezeichnung in der aktuellen Staffel vom Bachelor. Der Fitness-Fan meint nämlich genau zu wissen, dass die Blondine keine Personal Trainerin ist. Die wehrt sich. Evelyn behauptet, der ehemalige Bachelor würde nur aus einem Grund gegen sie schießen: Oli soll sich an Evelyn rangemacht haben, als der schon mit Freundin Vivien Konca zusammen war. Die Blondine ließ in daraufhin angeblich eiskalt abblitzen. Jetzt reicht es Oliver. Im Promiflash-Interview klärt der 30-Jährige auf.



