Ist Blac Chyna (28) etwa wieder schwanger? Erst im November hat das Model mit Robert Kardashian (29) das erste gemeinsame Kind bekommen. Das Paar hat sich mittlerweile getrennt. Doch nun zeigte sich Chyna am Flughafen von Los Angeles ziemlich verhüllt im dicken Pulli – ganz im Gegensatz zu ihren sonst so knappen Outfits. Möchte sie so etwa einen wachsenden Babybauch verstecken?



