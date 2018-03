Comedy-Riese Faisal Kawusi (25) bereitet seinen perfekten Glam-Auftritt bei Let's Dance vor! Profitänzerin Oana Nechiti (29) bringt ihrem Schützling nicht nur beeindruckende Tanzchoreografien bei, sondern sorgt auch dafür, dass Faisal sich perfekt in Szene setzt. "Was hab ich dir am allerersten Tag beigebracht?", fragt Oana ihren Schüler, woraufhin der sich in eine dramatische Power-Pose wirft. Selbst im Joggingoutfit macht Faisal dabei eine gute Figur – die Zuschauer dürfen auf seinen ersten Showtanz am 17. März gespannt sein!



