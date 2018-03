Let's Dance zieht alle in ihren Bann – auch Angelina Heger (25). Der Reality-Star hat dieses Jahr einen ganz besonderen Favoriten: Comedian Faisal Kawusi (25)! "Ich würde mir wünschen, dass so jemand mal gewinnt", erzählt die 25-Jährige Promiflash. Vielleicht geht ihr Wunsch tatsächlich in Erfüllung! Von Faisals erstem Auftritt waren jedenfalls Jury und Publikum restlos begeistert.



