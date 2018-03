Hochzeit auf Mallorca? Das YouTube-Paar Anne Wünsche (25) und Henning Merten will heiraten. Einen Termin für den romantischen Liebesbeweis hat die junge Mutter zwar noch nicht, dafür aber eine genaue Vorstellung von der dazugehörigen Feier. ”Also die Party darf schon richtig “ballermannmäßig” sein – aus Eimern trinken und so, so richtig cool, so richtig cool locker”, verriet Anne gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de