Iain Armitage (8) tritt in Jim Parsons (43) Fußstapfen! Für ein Spin-off der TV-Show The Big Bang Theory schlüpft der 8-jährige Schauspieler und Broadway-Kritiker in die Rolle des jungen Sheldon Cooper. In der CBS-Sendung "Young Sheldon" wird die aufregende Kindheit des Superhirns in Texas Thema sein.



