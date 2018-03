So stark muss man erst einmal sein: Shannen Doherty (45) versucht, Witze zu reißen, auch wenn ihr eigentlich zum Heulen zumute ist. Die Schauspielerin teilte jetzt auf Instagram ein Video von dem Tag, an dem sie ihre Haare abrasierte. Aufgrund eines Tumors in ihrer Brust musste der Charmed-Star zur Chemotherapie und beschloss, dem Haarausfall zuvor zu kommen. Shannon nimmt es aber mit Humor und scherzte: "Oh mein Gott, was hast du getan? Ich seh' aus wie Bart Simpson!" Mit dem geposteten Video zeigt der 90210-Star aber: Mit dem Ende ihrer Chemo hat sie neues Selbstbewusstsein getankt!



