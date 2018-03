Das war wirklich keine Glanzleistung, die Giovanni Zarrella (39) in der Auftaktshow von Let's Dance aufs Tanzparkett gelegt hat! Mit gerade mal schlappen elf Punkten entging der Ex-BroSis-Star nur ganz knapp dem Rauswurf. Doch wie kam es eigentlich zu der Pleite? Seine bessere Hälfte Jana Ina (40) erklärte Promiflash den Grund für den Fail: "Erstens kam alles sehr spontan. Pietro hat sich verletzt, konnte nicht tanzen und dann hat auf einmal Giovanni gesagt ‘Komm, ich mache das gerne’. Und dann wurde so ein Wirbel um Giovanni gemacht. Und klar, das baut schon einen Druck auf." Über eins ist sich das Model aber sicher: In der kommenden Woche wird sich Giovanni definitiv besser schlagen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de