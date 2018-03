Jimi Blue (25) oder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (27) bei Let's Dance? Mama Natascha (52) könnte sich das gut vorstellen – zumindest bei einem ihrer Söhne: "Ja, also wenn dann eher Jimi. Also Wilson nicht. Der ist nicht der Typ dafür. Außerdem ist das so einer, der bricht sich dann auch mal schnell einen Fuß. Darum würde ich es Jimi zutrauen, obwohl er auch sehr groß ist, aber vielleicht auch ein bisschen filigraner in dem Sinne", stellte die Modedesignerin im Gespräch mit Promiflash fest.



