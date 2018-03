Instagram-Zensur für die 17-jährige Cheyenne Ochsenknecht? Zumindest spricht Mama Natascha (52) hin und wieder ihr Veto aus, wenn das Töchterchen zu viel von sich preisgibt. Gerade bei Bikini-Fotos: "Dann hat sie auch die rote Karte gekriegt", erzählt der Momager Promiflash, bei der Premiere von "You Are Wanted" in Berlin. Mutter und Tochter haben ansonsten aber eine enge Verbindung zueinander, die beiden haben sogar ein gemeinsames Tauben-Tattoo.



