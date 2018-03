Was für ein glänzender Auftritt! Auf ihrer Promo-Tour durch Südkorea strahlt Scarlett Johansson (32) mit den Scheinwerfern um die Wette. Von Liebeskummer keine Spur! Dabei gab die Hollywood-Schönheit erst Ende Januar die Trennung von Noch-Ehemann Romain Dauriac bekannt. Doch es kommt noch dicker: Momentan fliegen zwischen den beiden ordentlich die Fetzen! Der Grund? Ein heftiger Sorgerechtsstreit um Töchterchen Rose Dorothy (2). Zumindest bei der Premiere ihres neuen Streifens "Ghost in the Shell" in Seoul ließ Scarlett sich davon aber nichts anmerken.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de