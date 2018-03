Wird man Olivia Jones (47) jemals als Kandidatin bei Let's Dance sehen? Nach ihrer Beinverkürzung hätte Olivia auf jeden Fall besser Chancen auf einen passenden Tanzpartner. Trotzdem hat die Dragqueen keinerlei Interesse, in der Show über das Parkett zu tanzen. Gegenüber Promiflash verriet der Paradiesvogel: "Also ‘Let’s Dance’ ist wirklich das letzte Format, an dem ich teilnehmen würde." Olivia wird man also wohl kaum als Kandidatin im TV sehen.



