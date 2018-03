Pietro Lombardi (24) will nie wieder ins TV – zumindest nicht mit einer Liebes-Doku. Mit Noch-Ehefrau Sarah (24) war der Sänger jahrelang im Fernsehen zu sehen. Sogar die Trennung der beiden konnte man vor der Mattscheibe verfolgen. Rückblickend scheint der Musiker allerdings gar nicht so begeistert von diesen Shows zu sein. Mit einer neuen Freundin an seiner Seite würde er alles anders machen, wie er Promiflash verriet: "Auf gar keinen Fall mit ihr in eine Doku-Soap – auf gar keinen Fall. Never ever!”



