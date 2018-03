Endlich ist es so weit – Bachelor Sebastian Pannek (30) verteilt seine letzte Rose. Während die Fans schon supergespannt sind, wer das Herz des süßen Models für sich gewinnen konnte, bleibt die Frage, ob diese Liebe überhaupt eine Chance hat. Promiflash hat sich in Berlin umgehört: "Ich glaube nicht, dass nachdem man gesehen hat, wie ein Mann sich unter 20 Frauen entschieden hat, da am Ende noch was funkt."



