Sebastian Panneks (30) Knutsch-Offensive spaltet das TV-Publikum! In der aktuellen Staffel von Der Bachelor küsst er gleich vier Kandidatinnen kurz hintereinander: Viola Kraus (26), Janika Jäcke (28), Erika Dorodnova (25) und Clea-Lacy Juhn (25). Auch wenn sich die Mädels sicher über die Annäherung freuten: Die Zuschauer sind geteilter Meinung! In einer Promiflash-Umfrage fielen Urteile von "vollkommen in Ordnung" bis "voll assi". Eins ist klar: Die Bachelor-Knutschereien sorgen nicht nur für Beifall!



