Geht die Ehe von Kim Kardashian (36) und Kanye West (39) den Bach hinunter? Bereits seit Monaten soll es schon bei dem Traumpaar kriseln. Der Grund: Beide mussten krasse Schockmomente überstehen. Nachdem Kim im Oktober in ihrem Pariser Apartment von Unbekannten überfallen wurde, belastete der psychische Zusammenbruch von Kanye im November die Ehe zusätzlich. Doch das sind nicht die Gründe, warum die Beziehung der beiden zerbrochen sein soll. Laut InTouch soll Kims Vermarktung ihres Überfalls in ihrer Reality-Show Keeping up with the Kardashians schuld sein.



