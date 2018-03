Tschüss Locken-Mähne, hallöchen Long-Bob! Jennifer Lopez (47) macht kurzen Prozess mit ihrem langen, wallenden Haar und trägt jetzt einen sogenannten Lob (zusammengesetzt aus "Long-Bob")! Mit frischer Frisur legt die Sängerin einen sagenhaften Red-Carpet-Auftritt hin. Ob der neue Look auch einen besonderen Grund hat? Immerhin hat die Latina ja gerade einen neuen Lover an ihrer Seite! Gerade munkelte man noch über J.Lo und Rapper Drake (30), jetzt bandelt Jenny vom Block mit Alex Rodriguez (41) an! Der Baseball-Spieler soll sogar schon ihre Familie kennen gelernt haben. Vielleicht ist das Grund genug für eine Frisur-Veränderung. Oder sie hatte einfach genug von all den herumwehenden Haaren.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de