Happy Birthday, Elton John (70)! Die Musiklegende wird 70 Jahre alt – Grund genug, um seine größten und emotionalsten Hits zu feiern. Davon gibt es so einige, nach fast 50 Jahren im Business. Einer seiner berühmtesten Lieder ist "Your Song", das er 1970 herausbrachte und das seitdem wohl niemandem mehr aus dem Kopf geht. Aber auch andere Klassiker wie "I'm Still Standing", "Tiny Dancer" und "Don't Go Breaking My Heart" stammen von Elton John. Der "König der Löwen" wurde mit seinem Soundtrack nicht nur Oscar-Gewinner, sondern auch ein weltweit erfolgreiches Musical. Aber am meisten berührt hat wahrscheinlich "Candle In The Wind", was er in einer Neuauflage 1997 bei der Beerdigung von Prinzessin Diana (✝36) sang.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de