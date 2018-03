Da werden Erinnerungen wach. 13 Jahre, nachdem die Kelly Family ihre Band-Karriere beendete, feiert die Großfamilie nun ihr langersehntes Comeback. Mit dem Album "We Got Love" und einer geplanten Tour melden sich Angelo Kelly (35), Jimmy Kelly (46), Patricia Kelly (47), Joey Kelly (44), Kathy Kelly (54) und John Kelly (50) nun zurück. Grund genug, einen nostalgischen Blick auf die drei größten Hits der Kellys zurückzuwerfen. Auf Platz drei der erfolgreichsten Songs schafft es Angelos Ballade "Because It's Love" mit zehn Wochen auf Platz drei der Deutschlandcharts. Auf Rang zwei schafft es der wohl berühmteste Kelly-Song: "An Angel" hält sich 1994/1995 27 Wochen auf Platz zwei der Charts. Der Chart-Stürmer schlechthin war "I Can't Help Myself". Angelos Liebeslied wurde 1997 veröffentlicht und belegte sage und schreibe 25 Wochen lang Platz eins der Charts. Ganz klar: Paddy (39) und Angelo Kelly waren das Kelly-Dreamteam schlechthin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de