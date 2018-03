Oha! Emma Watson (26) hat eiskalt verhandelt. Für ihre Rolle in "Die Schöne und das Biest" erhält die Schauspielerin zwei Millionen Dollar. Das ist allerdings nur ihre Grund-Gage. In ihrem Vertrag steht nämlich noch ein kleines, aber feines Detail: Emma ist an den Einnahmen der Disney-Verfilmung beteiligt! Bisher spielte der Märchen-Streifen satte 600 Millionen Dollar ein. Was da wohl am Ende für die 26-Jährige herausspringt?



