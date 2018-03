Der Badboy mit der Maske – so kannte man Rapper Sido (36) bisher. Doch hinter der rauen Schale steckt tatsächlich ein weicher Kern! Das verrät jetzt Ehefrau Charlotte Würdig (38) gegenüber Promiflash: "Er ist auf jeden Fall sensibel, sonst könnte er ja nicht so bad sein. Ist ja logisch. Und wer die Texte ein bisschen kennt, der weiß ja, dass er sehr, sehr sensibel sein muss, um solche Texte zu verfassen. Das macht so ein bisschen vielleicht das, wenn man das so sagen darf, Ehegeheimnis aus, einfach, dass man auch diese Sensibilität auch bewahrt." Die softe Seite des Musikers hilft ihm auch beim Songtexten, wie er beim Erschaffen des Schlagerliedes "Federleicht" bewies.



