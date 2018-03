Das Bachelor-Traumpaar Clea-Lacy Juhn (25) und Sebastian Pannek (30) hat sich gesucht und gefunden – oder? Die beiden Turteltauben lassen gerade die ganze Welt an ihrem frisch gebackenen Liebesglück teilhaben. Dabei schienen die zwei zu Beginn der Kuppelshow gar nicht voneinander angetan zu sein, wie die Bachelor-Girls Lisa-Marie Sauer, Janika Jäcke (28), Sabrina Neumann (30) und Silvana Joppich (34) jetzt gegenüber Promiflash verrieten. Silvana erklärte: "Bei Clea haben wir das gar nicht so richtig mitbekommen. Sie hat nicht so viel über Sebastian gesagt und Sebastian hat sich auch nicht wirklich für sie interessiert.” Die dunkelhaarige Schönheit war sich insbesondere bei Siegerin Clea nicht ganz sicher, was das Interesse an dem TV-Junggesellen anging: "Also ich finde, man konnte es nicht so richtig einschätzen, ob man es dem Mädel jetzt abnehmen kann, was sie sagt, oder ob sie nur Aufmerksamkeit möchte.” Mittlerweile kaufe sie den beiden ihre Verliebtheit allerdings ab.



