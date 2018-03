Macht die Liebe zu Clea (25) Bachelor-Basti (30) etwa unattraktiv? Nach dem Finale der Kuppelshow genießt der 30-Jährige die Zweisamkeit mit seiner Auserwählten in vollen Zügen – gerade erst verbrachten die beiden Turteltauben einen ersten Pärchen-Urlaub im Disneyland Paris. Aber Ex-Kandidatin Janika Jäcke (28) glaubt nicht an das Happy-End der TV-Romanze. Sie ist eher von dem veränderten Aussehen des Bachelors entsetzt, wie sie im Interview mit Promiflash verriet: "Wenn ich mich immer an den Moment erinnere, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin und mir so dachte: 'Wow, attraktiver Mann! Richtig ansprechend.' Und dann habe ich ihn jetzt auf der Couch gesehen und dachte so: 'Oh Gott, was ist passiert! Hat der irgendwie Stress gehabt?'"



