Huch, wer raunzt denn da Bibi Heinicke (24) so frech von der Seite an? Als YouTuberin kennt sich die Blondine mit fiesen Netzkommentaren unfreiwillig gut aus. Doch was sich im Internet einfach ausblenden lässt, kriegt Bibi offline ganz ungefiltert zu hören! Beim Filmen für Snapchat ruft ihr eine Stimme frech zu: "Halt die Schnauze!" Doch Bibi lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen und klärt auch gleich auf, wer ihr da gerade den Mund verbieten wollte. Es ist wieder einmal Scherzkeks Julian Claßen (23), der seiner Freundin da einen kleinen Streich spielt. Immer wieder prankt sich das YouTube-Paar mit zum Teil bestens vorbereiteten Aktionen – dieses Mal hatte Julian das Überraschungsmoment als spontaner Rowdy auf seiner Seite.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de