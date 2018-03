Ist jetzt die perfekte Zeit für das erste Baby gekommen? Bastian Schweinsteiger (32) hat seine Fußballkarriere gerade nach Chicago verlegt und ist mit Ehefrau Ana Ivanovic (29) in die USA gezogen. Ana hat den Tennissport an den Nagel gehängt – steht jetzt also die Kinderplanung an? Genau darüber plauderte die Beauty im Interview mit Gala: "Ich liebe Kinder. Aber alles hat seine Zeit. Meine Karriere war lang und sehr hart. Ich denke, es ist wichtig, dass ich eine Zeit für mich selber habe. Aber auf jeden Fall möchte ich in der Zukunft Kinder haben."



