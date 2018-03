Was ist denn hier los?! Beim Dreh zum nächsten Münsteraner Tatort werden die Hauptdarsteller Jan Josef Liefers (52) und Axel Prahl (57) ordentlich aufgemischt. Auf Dr. Boernes Seziertisch landet nämlich eine Leiche der etwas anderen Art: Der Körper des scheinbar Toten furzt, hustet, stöhnt und grunzt nur so vor sich hin! Hinter dieser unprofessionellen Leiche steckt allerdings kein armer Laienschauspieler, sondern TV-Spaßvogel Guido Cantz. Für die Show "Verstehen Sie Spaß?" führt er Jan und Axel gehörig an der Nase herum. Wie die Stars auf diesen grandiosen Prank reagieren, erfahren die Zuschauer am 1. April. Denn dann strahlt Das Erste den fiesen Streich endlich in voller Länge aus!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de