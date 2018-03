Bekommt Bibi Heinicke (24) etwa bald süßen Nachwuchs? Die YouTuberin, die mit ihrem Freund Julian Claßen (23) schon seit mehr als acht Jahren glücklich zusammen ist, hat in letzter Zeit mächtig Bock auf Babys! Erst tobten sich Bibi und Julian ausgiebig in der Kinderabteilung eines Kaufhauses aus. Daraufhin bombardierten ihre Fans sie mit Fragen, wie die Synchronsprecherin in einem YouTube-Video verrät: "Ob ich ein Mädchen bekomme, ob ich einen Jungen bekomme, wie viele Kinder ich haben will, wie ich meine Kinder nennen will – so viele Fragen, die ich euch gar nicht beantworten kann!” Bibi stellt sich dem Thema in einem Video auf ihre ganz eigene Art: Sie sucht einen Namen für möglichen Nachwuchs mithilfe eines witzigen Online-Tests. Auch wenn sie mit dem Kinderkriegen wohl noch warten will, scheint die YouTuberin bereits ziemlich gut für eine eigene kleine Familie gewappnet zu sein!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de