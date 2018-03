Die zwei werden wohl keine Freunde mehr: Micaela Schäfer (33) teilt jetzt ordentlich gegen Florian Wess (36) aus! Der Botox-Boy sollte am Wochenende eigentlich auf Honey (34) treffen. Doch sein Erzfeind aus dem Dschungelcamp sagte die Teilnahme bei "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft 2017" kurzfristig ab. Dabei freute sich Micaela, die auch mit von der Partie ist, schon so sehr auf das Wiedersehen der beiden Streithähne. Dass nicht jeder mit dem BFF von Gina-Lisa Lohfink (30) klarkommt, kann sie sehr gut nachvollziehen. “Florian ist ja eh seltsam. Also, ich weiß eh immer nicht, mag der denjenigen oder mag der den nicht. So richtig kommt der ja nicht aus sich heraus. Was vielleicht auch an der Botox-Fresse liegt, dass man nicht wirklich Emotionen zeigen kann. Aber er ist schon sehr scheu", verriet sie im Interview mit Promiflash.



