Das Jahr begann für Hana Nitsche (31) mit einer Enttäuschung: Ihre Beziehung mit Sam Moorman ging im Januar in die Brüche. Doch jetzt könnte die GNTM-Dritte aus dem Jahr 2007 schon wieder einen neuen Mann an der Angel haben. Bei einem Box-Event in Prag soll Hana mit dem mehrfachen Boxweltmeister Floyd Mayweather (40) geturtelt haben. Im Promiflash-Interview verriet sie jetzt, was an den Gerüchten dran ist: "Wir konnten uns ein wenig miteinander unterhalten. Er ist auf jeden Fall ein interessanter Mann, da er klar seine Ziele verfolgt. Jedoch blieb es einfach an diesem Abend nur bei einer netten Unterhaltung."



