Felix von Jascheroffs (34) erstes Facebook-Live-Video wird zur haarigen Debatte! Vor Kurzem ließ sich der GZSZ-Hottie nämlich die Haare wachsen. Daran sind seine treuen Fans so gar nicht gewöhnt. In der Social-Media-Live-Schaltung erklärte Felix nun, woher der "Haareswandel" kam. Die lange Mähne ließ sich der Schauspieler nämlich für eine Rolle als Pirat stehen. Allerdings sollen die Zotteln bald schon wieder ab! Die Frage nach der idealen Frise für den Serien-Star spaltet seine Fans. Es tun sich mindestens genauso viele Langhaar-Liebhaber wie Kurzhaar-Verfechter in den Kommentaren auf. Dann bleibt es ja spannend, für welchen Look sich der 34-Jährige am Ende entscheidet.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de