Er ist einfach ein Unikat! Wenn Udo Lindenberg (70) einen roten Teppich betritt, ist beste Unterhaltung vorprogrammiert: Der Panikrocker blickt auf eine über 40 Jahre andauernde Show-Karriere zurück, ist Presserummel und Mega-Konzerte gewohnt. Lampenfieber gibt es bei ihm deshalb nur im Mini-Format, wie er am Rande des PRG Live Entertainment Awards in Frankfurt am Main berichtete: "Hinter der Bühne habe ich immer so einen Hauch Adrenalin, das muss auch so sein. Also ein bisschen angespeedet, denn zu cool ist auch nicht gut. Ein bisschen angespeedet, aber nicht zu sehr."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de